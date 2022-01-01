Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") Легче – весит на 250 граммов меньше (1.04 и 1.29 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (63 и 52 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (611 и 699 см2) Причины выбрать MSI Prestige 14 Evo (12th Gen) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.04 кг 1.29 кг Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 319 x 219 x 15.9 мм Площадь 611 см2 699 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.3% Боковые рамки 4.1 мм 4.6 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый - Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") +67% 500 нит Prestige 14 Evo (12th Gen) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 52 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1280P Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1452 Prestige 14 Evo (12th Gen) +7% 1552 Geekbench 5 (многоядерный) Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 6719 Prestige 14 Evo (12th Gen) +4% 6984

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") 1.41 терафлопс Prestige 14 Evo (12th Gen) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4267 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x4W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.