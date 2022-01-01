Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") или Blade 14 (2022) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Razer Blade 14 (2022)

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3
VS
69 из 100
Razer Blade 14 (2022)
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
Razer Blade 14 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 9 6900HX
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Razer Blade 14 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
  • Существенно легче – весит на 740 граммов меньше (1.04 и 1.78 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (611 и 703 см2)
Причины выбрать Razer Blade 14 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
vs
Blade 14 (2022)

Корпус

Вес 1.04 кг 1.78 кг
Размеры 302.5 x 202 x 11.5 мм 319.7 x 220 x 16.8 мм
Площадь 611 см2 703 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~76.8%
Боковые рамки 4.1 мм 4.9 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 42.1 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства - 654 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 12 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 100 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1605 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
1.41 терафлопс
Blade 14 (2022) +772%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x4W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 78.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 8 или Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
2. Dell XPS 15 9520 (2022) или Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
3. ASUS ZenBook 14 UX435 или Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
4. Samsung Galaxy Book 2 360 или Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
5. Samsung Galaxy Book Flex 2 Alpha (13") или Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
6. Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD) или Razer Blade 14 (2022)
7. Asus ROG Zephyrus G15 GA503 (2022) или Razer Blade 14 (2022)
8. Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) или Razer Blade 14 (2022)
9. Dell Alienware x14 или Razer Blade 14 (2022)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Razer Blade 14 (2022) и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры