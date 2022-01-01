Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") против Razer Blade 15 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")
- Существенно легче – весит на 970 граммов меньше (1.04 и 2.01 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (611 и 834 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Razer Blade 15 (2022)
- Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 425-579% больше FPS в играх
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (80 и 63 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.04 кг
|2.01 кг
|Размеры
|302.5 x 202 x 11.5 мм
|355 x 235 x 16.99 мм
|Площадь
|611 см2
|834 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.8%
|~80.4%
|Боковые рамки
|4.1 мм
|4.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|48.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|2 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|230 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|790 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|12
|14
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 15 (2022) +23%
1790
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 15 (2022) +92%
12867
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
15590
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|100 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1267 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1605 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|12.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Производительность GPU
1.41 терафлопс
Blade 15 (2022) +772%
12.3 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|-
|Мощность динамиков
|2x4W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|90.9 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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