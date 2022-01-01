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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

53 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6
VS
72 из 100
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") и ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
  • Существенно легче – весит на 690 граммов меньше (1.41 и 2.1 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 366-500% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13634 vs 7937 баллов
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (76 и 68 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
vs
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.41 кг 2.1 кг
Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 355.4 x 239.8 x 20.9 мм
Площадь 809 см2 852 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~78.7%
Боковые рамки 4.7 мм 5 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 212 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1620 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 10.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12-14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
1.41 терафлопс
Vivobook Pro 15X OLED (12th Gen Intel) +666%
10.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 12.8 x 7.3 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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