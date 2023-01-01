Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 3200 x 2000 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i9 13980HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.41 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.41 и 2 кг) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (809 и 884 см2) Причины выбрать ASUS VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) Видеокарта показывает в среднем на 667-909% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 667-909% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 264% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32073 vs 8809 баллов

На 264% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 32073 vs 8809 баллов Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (90 и 68 Вт*ч)

Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (90 и 68 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Имеет на 67% более четкий дисплей – 236 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 2 кг Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 355 x 249 x 22.9 мм Площадь 809 см2 884 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~84% Боковые рамки 4.7 мм 5.2 мм Цвета Серебристый, Серий, Бордовый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 3

Дисплей 1920 x 1080 3200 x 2000 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 236 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3200 x 2000 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 500 нит VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) 500 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 90 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 120 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц 1395 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 18.5 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 4608 Блоки текстурирования (TMUs) 40 144 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 1.41 терафлопс VivoBook Pro 16X 3D OLED (K6604, 2023) +1212% 18.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.4 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.