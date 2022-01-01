Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") или Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)

53 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6
VS
64 из 100
Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") и Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13930 vs 7937 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (710 и 809 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
vs
Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)

Корпус

Вес 1.41 кг 1.5 кг
Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 316.4 x 224.5 x 18.9 мм
Площадь 809 см2 710 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~80%
Боковые рамки 4.7 мм 7.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный, Серебристый, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
1.41 терафлопс
Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
2. Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
3. LG Gram 17 (2022) и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
4. LG Gram 16 (2022) и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
5. Apple Macbook Air (M1, 2020) и Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
6. Apple MacBook Air (M2, 2022) и Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
7. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
8. Asus Vivobook S 14X OLED (S5402) и Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)
9. Asus Vivobook Pro 14X OLED (12th Gen Intel) и Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook S 14 OLED (12th Gen Intel) и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры