Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран Причины выбрать Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (75 и 68 Вт*ч)

Имеет на 72% более четкий дисплей – 243 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (692 и 809 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 500 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.39 кг Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 313.6 x 220.6 x 16.9 мм Площадь 809 см2 692 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82.2% Боковые рамки 4.7 мм 6.1 мм Цвета Серебристый, Серий Синий, Зеленый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1800 (Non-Touch) 2880 x 1800 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Охват DCI-P3 - 100% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 500 нит Zenbook 14 OLED (UX3402) +20% 600 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 1.41 терафлопс Zenbook 14 OLED (UX3402) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.