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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564

53 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6
VS
52 из 100
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") и ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.41 и 1.9 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (96 и 68 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
vs
ZenBook Flip 15 OLED UX564

Корпус

Вес 1.41 кг 1.9 кг
Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 356 x 230 x 19.9 мм
Площадь 809 см2 819 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82%
Боковые рамки 4.7 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.2-2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 2.458 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
1.41 терафлопс
ZenBook Flip 15 OLED UX564 +74%
2.458 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W -
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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