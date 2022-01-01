Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.41 и 1.9 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 41-56% больше FPS в играх

Комплектуется на 28 Вт*ч большей батареей (96 и 68 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.9 кг Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 356 x 230 x 19.9 мм Площадь 809 см2 819 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82% Боковые рамки 4.7 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") +67% 500 нит ZenBook Flip 15 OLED UX564 300 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 96 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce GTX 1650 Ti Max-Q TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1035 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1200 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.458 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 1.41 терафлопс ZenBook Flip 15 OLED UX564 +74% 2.458 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 3733 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W - Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.