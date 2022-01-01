Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (68 и 51 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Dell XPS 13 9310 (2-in-1)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 24% меньшую площадь корпуса (615 и 809 см2)
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 169 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.41 кг
|1.32 кг
|Размеры
|354.85 x 227.97 x 11.9 мм
|297 x 207 x 14.3 мм
|Площадь
|809 см2
|615 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~84.7%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|4.2 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|41.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.4 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|169 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1000000:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99%
|Охват Adobe RGB
|-
|71.7%
|Охват DCI-P3
|-
|69.7%
|Время отклика
|1 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|7.6 В
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|214 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|12
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1476
1169
Geekbench 5 (многоядерный)
6837
2452
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3281-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|80.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1 мм
|Размер
|-
|11.2 x 6.6 см
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1