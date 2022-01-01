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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против HP Spectre x360 13 (2022)

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6
VS
58 из 100
HP Spectre x360 13 (2022)
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
HP Spectre x360 13 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") и HP Spectre x360 13 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6505 vs 4887 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (657 и 809 см2)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 171 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
vs
Spectre x360 13 (2022)

Корпус

Вес 1.41 кг 1.37 кг
Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 297.94 x 220.47 x 17.0 мм
Площадь 809 см2 657 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~80.4%
Боковые рамки 4.7 мм 3.6 мм
Цвета Серебристый, Серий, Бордовый Белый, Черный, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 171 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 263 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 10
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
1.41 терафлопс
Spectre x360 13 (2022)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x5W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 82 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 12.5 x 7.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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