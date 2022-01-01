Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 3072 x 1920 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 11390H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") Существенно легче – весит на 590 граммов меньше (1.41 и 2 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (809 и 878 см2) Причины выбрать HP Spectre x360 16 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 140-191% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (83 и 68 Вт*ч)

Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 2 кг Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 358 x 245.3 x 19.9 мм Площадь 809 см2 878 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~84.5% Боковые рамки 4.7 мм 6.7 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 3072 x 1920 3840 x 2400 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Охват Adobe RGB - 74% Охват DCI-P3 - 74% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") +25% 500 нит Spectre x360 16 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 83 Вт*ч Время полной зарядки - 1:55 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Справа Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт 40 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 938 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1223 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 5.01 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 1.41 терафлопс Spectre x360 16 +255% 5.01 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет 1x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.