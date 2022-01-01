Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Huawei MateBook 14s
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 50% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7937 vs 5282 баллов
- Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (68 и 60 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
- Имеет на 51% более четкий дисплей – 213 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (721 и 809 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.41 кг
|1.43 кг
|Размеры
|354.85 x 227.97 x 11.9 мм
|313.8 x 229.7 x 16.7 мм
|Площадь
|809 см2
|721 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~83.3%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий, Зеленый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|145°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14.2 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|LTPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|90 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|213 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2520 x 1680 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Длина кабеля
|-
|1.8 метров
|Вес зарядного устройства
|-
|241 грамм
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1469
1396
Geekbench 5 (многоядерный)
6907
4640
Cinebench R23 (одноядерный)
MateBook 14s +29%
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
7937
5282
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|84.1 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|-
|12.0 x 7.4 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1