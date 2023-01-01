Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
- Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.41 и 1.99 кг)
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (809 и 897 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 378-515% больше FPS в играх
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 8809 баллов
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.41 кг
|1.99 кг
|Размеры
|354.85 x 227.97 x 11.9 мм
|356 x 252 x 16.3-19.9 мм
|Площадь
|809 см2
|897 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~82.7%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий, Бордовый
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|-
|47.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|170 / 230 Вт
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|869 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1498
Geekbench 5 (многоядерный)
7942
Cinebench R23 (одноядерный)
1447
Cinebench R23 (многоядерный)
10046
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|80 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|900 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1425 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|11.1 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Производительность GPU
1.41 терафлопс
11.1 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|79.6 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|Нет
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Размер
|-
|12.0 x 7.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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