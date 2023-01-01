Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") или ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

54 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6
VS
61 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") и Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
  • Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (1.41 и 1.99 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (809 и 897 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 378-515% больше FPS в играх
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10046 vs 8809 баллов
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
vs
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD)

Корпус

Вес 1.41 кг 1.99 кг
Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 356 x 252 x 16.3-19.9 мм
Площадь 809 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~82.7%
Боковые рамки 4.7 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий, Бордовый Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства 165 граммов 869 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 80 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 900 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1425 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 11.1 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 40 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
1.41 терафлопс
ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) +687%
11.1 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Air (M2, 2022) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
2. Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") vs Book 2 Pro 360 (15.6")
3. HP ENVY x360 15 (Ryzen) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
4. Samsung Galaxy Book Pro 360 15 (2021) vs Book 2 Pro 360 (15.6")
5. LG Gram 17 (2022) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
6. HP Spectre x360 16 (2022) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
7. Lenovo Yoga 7i Gen 7 (16″ Intel) vs Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkBook 16p Gen 3 16" (AMD) и Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры