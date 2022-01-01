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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против LG Gram 14 2-in-1 (2022)

53 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6
VS
51 из 100
LG Gram 14 2-in-1 (2022)
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
LG Gram 14 2-in-1 (2022)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") и LG Gram 14 2-in-1 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать LG Gram 14 2-in-1 (2022)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (0.99 и 1.41 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (72 и 68 Вт*ч)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (667 и 809 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
vs
Gram 14 2-in-1 (2022)

Корпус

Вес 1.41 кг 0.99 кг
Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 312 x 213.9 x 16.8 мм
Площадь 809 см2 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~85.2%
Боковые рамки 4.7 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый, Серий Черный
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1200:1
Охват DCI-P3 - 99%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 12
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
1.41 терафлопс
Gram 14 2-in-1 (2022)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.1 x 6.9 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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