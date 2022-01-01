Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 68 Вт*ч - 80 Вт*ч 90 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

На 43% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 350 нит

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (809 и 980 см2) Причины выбрать LG Gram 17 (2022) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.2 и 1.41 кг)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (80 и 68 Вт*ч)

Имеет на 26% более четкий дисплей – 178 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.2 кг Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 378.8 x 258.8 x 17.7 мм Площадь 809 см2 980 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~85.5% Боковые рамки 4.7 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 17 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 178 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1200:1 Охват DCI-P3 - 99% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") +43% 500 нит Gram 17 (2022) 350 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 80 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P Базовая частота 1.7 ГГц 1.7 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 12 12 Потоков 16 16 L3-кэш 12 МБ 12 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 1476 Gram 17 (2022) +7% 1581 Geekbench 5 (многоядерный) Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 6837 Gram 17 (2022) +7% 7316

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 1.41 терафлопс Gram 17 (2022) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W 2x1.5W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.1 x 8.2 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.