Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8765 vs 6488 баллов

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8765 vs 6488 баллов Комплектуется на 20.6 Вт*ч большей батареей (68 и 47.4 Вт*ч)

Комплектуется на 20.6 Вт*ч большей батареей (68 и 47.4 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.27 и 1.41 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.27 и 1.41 кг) Имеет на 43% более четкий дисплей – 201 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 43% более четкий дисплей – 201 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (687 и 809 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.41 кг 1.27 кг Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 308 x 223 x 14.5 мм Площадь 809 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83% ~79% Боковые рамки 4.7 мм 11.3 мм Цвета Серебристый, Серый, Бордовый Черный, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2256 x 1504 Диагональ 15.6 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Surface Laptop 5 13.5 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 ~ 23% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1300:1 Цветовой охват sRGB 100% 97% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") +25% 500 нит Surface Laptop 5 13.5 400 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 47.4 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 165 граммов 305 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") 1.41 терафлопс Surface Laptop 5 13.5 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 78 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.1 USB Type-C 3x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм 1.3 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.7 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.