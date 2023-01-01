Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Microsoft Surface Laptop 5 13.5
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8765 vs 6488 баллов
- Комплектуется на 20.6 Вт*ч большей батареей (68 и 47.4 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 5 13.5
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.27 и 1.41 кг)
- Имеет на 43% более четкий дисплей – 201 против 141 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (687 и 809 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.41 кг
|1.27 кг
|Размеры
|354.85 x 227.97 x 11.9 мм
|308 x 223 x 14.5 мм
|Площадь
|809 см2
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83%
|~79%
|Боковые рамки
|4.7 мм
|11.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый, Бордовый
|Черный, Серый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|135°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
Площадь экрана
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
Surface Laptop 5 13.5
13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2
~23% more screen space
|Контрастность
|1000000:1
|1300:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|97%
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|165 граммов
|305 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1555
Geekbench 5 (многоядерный)
7543
Cinebench R23 (одноядерный)
1616
Cinebench R23 (многоядерный)
8765
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|5.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|5200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|-
|78 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|1x USB 3.1
|USB Type-C
|3x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|1.3 мм
|Размер
|-
|11.5 x 7.7 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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