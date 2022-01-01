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Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") против Microsoft Surface Laptop Studio

53 из 100
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6
VS
62 из 100
Microsoft Surface Laptop Studio
Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
Microsoft Surface Laptop Studio
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6") и Microsoft Surface Laptop Studio от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.41 и 1.82 кг)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7937 vs 5517 баллов
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (68 и 58 Вт*ч)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 200 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (738 и 809 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
vs
Surface Laptop Studio

Корпус

Вес 1.41 кг 1.82 кг
Размеры 354.85 x 227.97 x 11.9 мм 323.2 x 228.3 x 18.9 мм
Площадь 809 см2 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83% ~83.7%
Боковые рамки 4.7 мм 9.4 мм
Цвета Серебристый, Серий Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 46.7 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.4 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1714:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 78.5%
Охват DCI-P3 - 80.6%
Время отклика 1 мс 41 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Справа Справа
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 95 / 102 Вт
Вес зарядного устройства - 379 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1140 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1410 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 7.2 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
Galaxy Book 2 Pro 360 (15.6")
1.41 терафлопс
Surface Laptop Studio +411%
7.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 3x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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