Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Существенно легче – весит на 990 граммов меньше (1.16 и 2.15 кг)

Существенно легче – весит на 990 граммов меньше (1.16 и 2.15 кг) Сенсорный экран

Сенсорный экран Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (614 и 882 см2) Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (100 и 61 Вт*ч)

Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (100 и 61 Вт*ч) Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 11176 баллов

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14597 vs 11176 баллов Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 53% более четкий дисплей – 254 против 166 точек на дюйм (PPI) На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 2.15 кг Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 355.7 x 248.1 x 16.8 мм Площадь 614 см2 882 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~86.2% Боковые рамки 4.9 мм 3.4 мм Цвета Серий Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 3456 x 2234 Диагональ 13.3 дюймов 16.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3456 x 2234 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (13.3") 370 нит MacBook Pro 16 (2023) +35% 500 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 100 Вт*ч Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 140 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 160 граммов 353 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 40 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (13.3") 1.41 терафлопс MacBook Pro 16 (2023) +382% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены - Нет NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 4.0 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 15.5 x 9.9 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.