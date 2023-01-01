Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 6082 баллов

На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 6082 баллов Комплектуется на 18.3 Вт*ч большей батареей (61 и 42.7 Вт*ч)

Комплектуется на 18.3 Вт*ч большей батареей (61 и 42.7 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Сенсорный экран

Сенсорный экран На 48% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 250 нит

На 48% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 250 нит Имеет на 41% более четкий дисплей – 166 против 118 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать HP EliteBook 630 G10 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.22 кг Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 306.9 x 208.4 x 15.9 мм Площадь 614 см2 640 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~80.2% Боковые рамки 4.9 мм 10.2 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (1000 nits) Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 118 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана EliteBook 630 G10 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 Galaxy Book 3 360 (13.3") 13.3″ (16:9 ratio) = 75.6 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 95.4% - Охват DCI-P3 95.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (13.3") +48% 370 нит EliteBook 630 G10 250 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 42.7 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 160 граммов 265 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 512 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (13.3") 1.41 терафлопс EliteBook 630 G10 +1% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 4.0 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.