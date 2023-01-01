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Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") против HP EliteBook 630 G10

57 из 100
Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3
VS
47 из 100
HP EliteBook 630 G10
Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
HP EliteBook 630 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") и HP EliteBook 630 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 6082 баллов
  • Комплектуется на 18.3 Вт*ч большей батареей (61 и 42.7 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • На 48% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 250 нит
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 166 против 118 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 630 G10
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 360 (13.3")
vs
EliteBook 630 G10

Корпус

Вес 1.16 кг 1.22 кг
Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 306.9 x 208.4 x 15.9 мм
Площадь 614 см2 640 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~80.2%
Боковые рамки 4.9 мм 10.2 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 118 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
EliteBook 630 G10
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
Galaxy Book 3 360 (13.3")
13.3″ (16:9 ratio) = 75.6 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 95.4% -
Охват DCI-P3 95.7% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 360 (13.3") +48%
370 нит
EliteBook 630 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 160 граммов 265 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6 (2P + 4E)
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 512
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Galaxy Book 3 360 (13.3")
1.41 терафлопс
EliteBook 630 G10 +1%
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 4.0 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Опционально
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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