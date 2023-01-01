Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") против HP EliteBook 630 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 70% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 6082 баллов
- Комплектуется на 18.3 Вт*ч большей батареей (61 и 42.7 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- На 48% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 250 нит
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 166 против 118 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP EliteBook 630 G10
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.16 кг
|1.22 кг
|Размеры
|304.2 x 201.9 x 12.9 мм
|306.9 x 208.4 x 15.9 мм
|Площадь
|614 см2
|640 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.4%
|~80.2%
|Боковые рамки
|4.9 мм
|10.2 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|166 точек на дюйм
|118 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
EliteBook 630 G10
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
Galaxy Book 3 360 (13.3")
13.3″ (16:9 ratio) = 75.6 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|95.4%
|-
|Охват DCI-P3
|95.7%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|160 граммов
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1612
1581
Geekbench 5 (многоядерный)
9157
6074
Cinebench R23 (одноядерный)
1649
Cinebench R23 (многоядерный)
10317
6082
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|512
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Производительность GPU
1.41 терафлопс
1.43 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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