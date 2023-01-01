Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1280 3000 x 2000 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") Легче – весит на 200 граммов меньше (1.16 и 1.36 кг)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.16 и 1.36 кг) На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 7170 баллов

На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 7170 баллов Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (614 и 657 см2) Причины выбрать HP Spectre x360 13 (2023) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (66 и 61 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (66 и 61 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.36 кг Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 298 x 220.4 x 16.9 мм Площадь 614 см2 657 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~82.6% Боковые рамки 4.9 мм 6.3 мм Цвета Серый Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1280 3000 x 2000 Диагональ 13.3 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 171 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1280 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Spectre x360 13 (2023) 13.5″ (3:2 ratio) = 84.1 in2 Galaxy Book 3 360 (13.3") 13.3″ (16:9 ratio) = 75.6 in2 ~ 11% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 95.4% - Охват DCI-P3 95.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (13.3") 370 нит Spectre x360 13 (2023) +8% 400 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 66 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (13.3") 1.41 терафлопс Spectre x360 13 (2023) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 4.0 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 7.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.