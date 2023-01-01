Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1200 3840 x 2400 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") Легче – весит на 220 граммов меньше (1.16 и 1.38 кг)

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.16 и 1.38 кг) На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 7245 баллов

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 7245 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (61 и 57 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (61 и 57 Вт*ч) Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (614 и 699 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 35% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.38 кг Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 314.4 x 222.3 x 15.53 мм Площадь 614 см2 699 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~81.3% Боковые рамки 4.9 мм 6.4 мм Цвета Серий Серий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (13.3") 370 нит ThinkPad X1 Yoga Gen 8 +35% 500 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 57 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 295 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (13.3") 1.41 терафлопс ThinkPad X1 Yoga Gen 8 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x0.8W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 4.0 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.0 x 5.6 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.