Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 260 граммов меньше (1.16 и 1.42 кг)

Легче – весит на 260 граммов меньше (1.16 и 1.42 кг) На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11176 vs 9335 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11176 vs 9335 баллов На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит

На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (614 и 697 см2) Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (71 и 61 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.42 кг Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 316.66 x 220.25 x 17.35 мм Площадь 614 см2 697 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~81.5% Боковые рамки 4.9 мм 7.6 мм Цвета Серий Серий, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 42.8 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1500:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (13.3") +23% 370 нит Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 300 нит

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 71 Вт*ч Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 338 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 660M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (13.3") 1.41 терафлопс Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +4% 1.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены - Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 82.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 4.0 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.