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Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") против LG Gram Style 14" (2023)

55 из 100
Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3
VS
62 из 100
LG Gram Style 14
Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
LG Gram Style 14" (2023)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Intel Core i7 1360P
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") и LG Gram Style 14" (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (614 и 667 см2)
Причины выбрать LG Gram Style 14" (2023)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (0.99 и 1.16 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (80 и 61 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Имеет на 46% более четкий дисплей – 243 против 166 точек на дюйм (PPI)
  • На 8% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 370 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 360 (13.3")
vs
Gram Style 14" (2023)

Корпус

Вес 1.16 кг 0.99 кг
Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 311.6 x 213.9 x 15.9 мм
Площадь 614 см2 667 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~85.3%
Боковые рамки 4.9 мм 5.1 мм
Цвета Серий Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый -
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
Galaxy Book 3 360 (13.3")
1.41 терафлопс
Gram Style 14" (2023) +20%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены - Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 4.0 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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