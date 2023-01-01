Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Intel Core i5 1235U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 256GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 6312 баллов

На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 6312 баллов Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (61 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (61 и 41 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3 Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (573 и 614 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.16 кг 1.13 кг Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 278 x 206 x 15.7 мм Площадь 614 см2 573 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~80% Боковые рамки 4.9 мм 7.9 мм Цвета Серый Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1536 x 1024 Диагональ 13.3 дюймов 12.4 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 166 точек на дюйм 149 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1536 x 1024 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Galaxy Book 3 360 (13.3") 13.3″ (16:9 ratio) = 75.6 in2 Surface Laptop Go 3 12.4″ (3:2 ratio) = 71 in2 ~ 6% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 95.4% - Охват DCI-P3 95.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (13.3") 370 нит Surface Laptop Go 3 н/д

Батарея Ёмкость 61 Вт*ч 41 Вт*ч Время полной зарядки 1:45 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 39 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 200 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (13.3") 1.41 терафлопс Surface Laptop Go 3 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 4.0 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.