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Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") против Microsoft Surface Laptop Go 3

53 из 100
Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3
VS
48 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 3
Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
Microsoft Surface Laptop Go 3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Intel Core i5 1235U
Память (ОЗУ)
Накопитель
256GB

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") и Microsoft Surface Laptop Go 3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3")
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 63% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10317 vs 6312 баллов
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (61 и 41 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 3
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (573 и 614 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 360 (13.3")
vs
Surface Laptop Go 3

Корпус

Вес 1.16 кг 1.13 кг
Размеры 304.2 x 201.9 x 12.9 мм 278 x 206 x 15.7 мм
Площадь 614 см2 573 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.4% ~80%
Боковые рамки 4.9 мм 7.9 мм
Цвета Серый Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 12.4 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 166 точек на дюйм 149 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1536 x 1024 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да Да
Площадь экрана
Galaxy Book 3 360 (13.3")
13.3″ (16:9 ratio) = 75.6 in2
Surface Laptop Go 3
12.4″ (3:2 ratio) = 71 in2
~6% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 95.4% -
Охват DCI-P3 95.7% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 39 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 3 360 (13.3")
1.41 терафлопс
Surface Laptop Go 3
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 4.0 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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