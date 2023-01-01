Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6") против Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6")
- Легче – весит на 340 граммов меньше (1.46 и 1.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
Причины выбрать Asus Vivobook S15 OLED (K3502, 12th Gen Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13305 vs 10184 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
- На 62% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 370 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.46 кг
|1.8 кг
|Размеры
|355 x 228 x 13.7 мм
|359.8 x 232.9 x 18.9 мм
|Площадь
|809 см2
|838 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.9%
|~80.1%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серий
|Черный, Серий, Зеленый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|62.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Контрастность
|1000000:1
|1000000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Охват Adobe RGB
|-
|98.6%
|Охват DCI-P3
|-
|99.9%
|Время отклика
|1 мс
|1 мс
Максимальная яркость
370 нит
600 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 Вт
|Вес зарядного устройства
|160 граммов
|390 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
10214
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
13305
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|-
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|80.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|-
|13.0 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1