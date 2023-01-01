Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6") против Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6")
- Существенно легче – весит на 650 граммов меньше (1.46 и 2.11 кг)
- На 38% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10206 vs 7406 баллов
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (68 и 64 Вт*ч)
- На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (809 и 898 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.46 кг
|2.11 кг
|Размеры
|355 x 228 x 13.7 мм
|356.78 x 251.7 x 16.23 мм
|Площадь
|809 см2
|898 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.9%
|~82.7%
|Боковые рамки
|4.8 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серый
|Серебристый, Синий
|Материал
|Алюминий
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|44 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|142 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
Площадь экрана
Inspiron 16 7630 (2-in-1)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Galaxy Book 3 360 (15.6")
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Контрастность
|1000000:1
|1200:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|160 граммов
|295 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1692
Geekbench 5 (многоядерный)
9228
Cinebench R23 (одноядерный)
1704
Cinebench R23 (многоядерный)
10206
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1320 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Производительность GPU
1.41 терафлопс
2.703 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|4.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|13.3 x 9.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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