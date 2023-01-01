Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея 68 Вт*ч - 64 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6") Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.46 и 2 кг)

Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.46 и 2 кг) Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10206 vs 9344 баллов

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10206 vs 9344 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (68 и 64 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (68 и 64 Вт*ч) На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит

На 23% выше максимальная яркость экрана – 370 vs 300 нит Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (809 и 898 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.46 кг 2 кг Размеры 355 x 228 x 13.7 мм 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм Площадь 809 см2 898 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~82.7% Боковые рамки 4.8 мм 6.1 мм Цвета Серый Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 44.2 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1200 Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Площадь экрана Inspiron 16 7635 (2-in-1) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Galaxy Book 3 360 (15.6") 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1200:1 Цветовой охват sRGB - 98.2% Охват Adobe RGB - 69.5% Охват DCI-P3 - 67.4% Время отклика 1 мс 30 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (15.6") +23% 370 нит Inspiron 16 7635 (2-in-1) 300 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 64 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение - 15.2 В Время полной зарядки 1:45 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 295 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2200 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 128 Блоки текстурирования (TMUs) 40 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (15.6") +161% 1.41 терафлопс Inspiron 16 7635 (2-in-1) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 84 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.3 x 9.0 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.