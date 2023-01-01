Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6") Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10206 vs 4803 баллов

На 112% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10206 vs 4803 баллов Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (68 и 51.5 Вт*ч) Причины выбрать Microsoft Surface Pro 8 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (0.88 и 1.46 кг)

Существенно легче – весит на 580 граммов меньше (0.88 и 1.46 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 89% более четкий дисплей – 266 против 141 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (597 и 809 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (597 и 809 см ) На 22% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 370 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.46 кг 0.88 кг Размеры 355 x 228 x 13.7 мм 287 x 208 x 9.3 мм Площадь 809 см2 597 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.9% ~84.3% Боковые рамки 4.8 мм 6.2 мм Цвета Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 2880 x 1920 Диагональ 15.6 дюймов 13 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 266 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2880 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 360 (15.6") 370 нит Surface Pro 8 +22% 450 нит

Батарея Ёмкость 68 Вт*ч 51.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) - Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 0 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 360 (15.6") 1.41 терафлопс Surface Pro 8 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да - Инфракрасный датчик Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.