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Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Acer Swift X (SFX14-42G)

66 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
51 из 100
Acer Swift X (SFX14-42G)
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Acer Swift X (SFX14-42G)
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Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Acer Swift X (SFX14-42G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 220 граммов меньше (1.17 и 1.39 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 7003 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (63 и 59 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Acer Swift X (SFX14-42G)
  • Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
Swift X (SFX14-42G)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.39 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 322.8 x 212.2 x 17.9 мм
Площадь 699 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~78.9%
Боковые рамки 5.4 мм 6.5 мм
Цвета Серебристый, Серый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Galaxy Book 3 Pro (14")
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
Swift X (SFX14-42G)
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
~5% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 40900:1 1210:1
Цветовой охват sRGB 100% 96.1%
Охват Adobe RGB 95.7% 66.2%
Охват DCI-P3 99.7% 68.2%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Pro (14") +14%
400 нит
Swift X (SFX14-42G)
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 60 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 163 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 40 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14")
1.41 терафлопс
Swift X (SFX14-42G) +127%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC298 -
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 86.8 дБ 76 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.3 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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