Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Существенно легче – весит на 390 граммов меньше (1.17 и 1.56 кг) Причины выбрать Asus Zenbook 14X OLED (Q420) На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13931 vs 10327 баллов

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13931 vs 10327 баллов Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 38% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.56 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 321.8 x 225.6 x 16.9 мм Площадь 699 см2 726 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~84% Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 234 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да - Тесты экрана Контрастность 40900:1 319710:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 95.7% 99% Охват DCI-P3 99.7% 98% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") 400 нит Zenbook 14X OLED (Q420) +38% 550 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 1:10 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма 390 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") 1.41 терафлопс Zenbook 14X OLED (Q420) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 - Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 86.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.3 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.