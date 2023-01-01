Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1365U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Легче – весит на 360 граммов меньше (1.17 и 1.53 кг)

Легче – весит на 360 граммов меньше (1.17 и 1.53 кг) На 45% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 7116 баллов Причины выбрать Dell Latitude 9440 Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.53 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 310.5 x 215 x 14.92-16.28 мм Площадь 699 см2 668 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~85.1% Боковые рамки 5.4 мм 4.5 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Материал Алюминий Top: Алюминий

Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 40900:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 95.7% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") 400 нит Latitude 9440 +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 60 Вт*ч Напряжение - 11.55 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 60 / 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 163 грамма 220 / 287 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 640 Блоки текстурирования (TMUs) 40 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") 1.41 терафлопс Latitude 9440 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ACL711-VD Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 86.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 8.3 см 13.0 x 7.2 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.