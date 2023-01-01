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Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Gigabyte Aero 16

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
75 из 100
Gigabyte Aero 16
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Gigabyte Aero 16
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Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Gigabyte Aero 16 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 1130 граммов меньше (1.17 и 2.3 кг)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (699 и 885 см2)
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Gigabyte Aero 16
  • Видеокарта показывает в среднем на 569-776% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц
  • Комплектуется на 36 Вт*ч большей батареей (99 и 63 Вт*ч)
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16243 vs 11320 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
Aero 16

Корпус

Вес 1.17 кг 2.3 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 356 x 248.5 x 22.4 мм
Площадь 699 см2 885 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~83.9%
Боковые рамки 5.4 мм 5.7 мм
Цвета Серебристый, Серий Белый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 52 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED Mini LED
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1000000:1
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 1 мс 1 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Pro (14")
400 нит
Aero 16
н/д

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов 726 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Pro (14")
11320
Aero 16 +43%
16243
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 16 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 256 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 5632
Блоки текстурирования (TMUs) 40 176
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 80
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14")
1.41 терафлопс
Aero 16 +1035%
16 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 85 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.1 x 7.6 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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