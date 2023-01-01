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Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против HP Dragonfly Pro

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
60 из 100
HP Dragonfly Pro
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
HP Dragonfly Pro
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
AMD Ryzen 7 7736U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и HP Dragonfly Pro от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.17 и 1.6 кг)
  • Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP Dragonfly Pro
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12727 vs 10201 баллов
  • Сенсорный экран
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
Dragonfly Pro

Корпус

Вес 1.17 кг 1.6 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 314.7 x 223 x 18.29 мм
Площадь 699 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~81%
Боковые рамки 5.4 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 40.3 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1638:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Охват DCI-P3 - 76.6%
Время отклика 1 мс 50 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Pro (14")
400 нит
Dragonfly Pro
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 96 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов 278 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 27 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14")
1.41 терафлопс
Dragonfly Pro +161%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 80.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 1x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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