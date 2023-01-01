Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против HP ProBook 440 G10
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 156% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 4029 баллов
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.17 и 1.37 кг)
- Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (63 и 42 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
- Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать HP ProBook 440 G10
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.17 кг
|1.37 кг
|Размеры
|312.3 x 223.8 x 11.3 мм
|321.81 x 213.86 x 19.81 мм
|Площадь
|699 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.3%
|~78.5%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|130°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|45.3 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Да
|Нет
|Контрастность
|40900:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|95.7%
|-
|Охват DCI-P3
|99.7%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|163 грамма
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|5 (1P + 4E)
|Потоков
|16
|6
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (48 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1610
1552
Geekbench 5 (многоядерный)
9247
4695
Cinebench R23 (одноядерный)
1626
1516
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Pro (14") +156%
10327
4029
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|-
|Тип памяти
|LPDDR5
|-
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|-
|Шейдерные блоки
|640
|-
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|-
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC298
|-
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|86.8 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|2560 x 1440
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|-
|Размер
|11.5 x 8.3 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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