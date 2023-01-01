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Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
44 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 3i (14
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 197% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10201 vs 3432 баллов
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.17 и 1.31 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (63 и 47 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит
  • Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.31 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 324.3 x 213 x 17.9 мм
Площадь 699 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~78.2%
Боковые рамки 5.4 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 400:1
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц -
Ядер 12 (4P + 8E) 8 (0P + 8E)
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 256
Блоки текстурирования (TMUs) 40 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14") +91%
1.41 терафлопс
IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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