Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 197% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10201 vs 3432 баллов

На 197% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10201 vs 3432 баллов Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.17 и 1.31 кг)

Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.17 и 1.31 кг) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 50-68% больше FPS в играх Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (63 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (63 и 47 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.31 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 324.3 x 213 x 17.9 мм Площадь 699 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~78.2% Боковые рамки 5.4 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 400:1 Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") +60% 400 нит IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 250 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 47 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 8 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") +91% 1.41 терафлопс IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.