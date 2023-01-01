Главная > Сравнение ноутбуков > Galaxy Book 3 Pro (14") или Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
66 из 100
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.17 и 1.49 кг)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)
  • Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13810 vs 10201 баллов
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (74 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.49 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 326 x 227 x 15.6 мм
Площадь 699 см2 740 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~82.4%
Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 -
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 70 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1635 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14")
1.41 терафлопс
Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) +375%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 2.2
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Apple MacBook Air (M2, 2022)
2. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Microsoft Surface Laptop 5 13.5
3. Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Samsung Galaxy Book 3 Ultra
4. Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
5. Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и Lenovo Slim 7i Carbon (13", Gen 8)
6. Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и Asus Zenbook 14X OLED (UX3404, 2023)
7. Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и Dell Precision 3581
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo Slim Pro 7i Gen 8 (14.5”) и Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры