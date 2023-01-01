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Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)

61 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
50 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 8789 баллов
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 243 против 170 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (627 и 699 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.23 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 297 x 211 x 14.9 мм
Площадь 699 см2 627 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~81.8%
Боковые рамки 5.4 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый, Серый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Площадь экрана
Galaxy Book 3 Pro (14")
14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2
ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 40900:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 95.7% -
Охват DCI-P3 99.7% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 163 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14")
1.41 терафлопс
ThinkBook 13s Gen 4 (Intel)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ALC3306-CG
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость ~86.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.3 см 10.5 x 6.3 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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