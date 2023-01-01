Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Батарея 63 Вт*ч - 50 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 Pro 5850U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 300 граммов меньше (1.17 и 1.47 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.17 и 1.47 кг) На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11320 vs 7212 баллов

На 57% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11320 vs 7212 баллов Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч)

Комплектуется на 13 Вт*ч большей батареей (63 и 50 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.47 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 329 x 227 x 17.9 мм Площадь 699 см2 747 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~72.3% Боковые рамки 5.4 мм 9.6 мм Цвета Серебристый, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума - 40.7 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 3840 x 2160 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 800:1 Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") 400 нит ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 50 Вт*ч 65 Вт*ч Время полной зарядки - 2:05 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов 364 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 448 Блоки текстурирования (TMUs) 40 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") +27% 1.41 терафлопс ThinkPad P14s Gen 2 (AMD) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 75 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер - 10.0 x 6.9 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.