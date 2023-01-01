Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Комплектуется на 23.7 Вт*ч большей батареей (63 и 39.3 Вт*ч)
- На 26% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11320 vs 9018 баллов
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 50% более четкий дисплей – 243 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.17 кг
|1.24 кг
|Размеры
|312.3 x 223.8 x 11.3 мм
|317.7 x 226.9 x 17.9 мм
|Площадь
|699 см2
|721 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.3%
|~78.8%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный, Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|243 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 / 100 Вт
|Вес зарядного устройства
|160 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1572
Geekbench 5 (многоядерный)
9347
Cinebench R23 (одноядерный)
1506
Cinebench R23 (многоядерный)
11320
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Производительность GPU
1.41 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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