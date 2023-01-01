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Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
54 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.17 и 1.42 кг)
  • На 21% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11320 vs 9335 баллов
  • Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (71 и 63 Вт*ч)
  • Сенсорный экран

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.42 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 316.66 x 220.25 x 17.35 мм
Площадь 699 см2 697 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~81.5%
Боковые рамки 5.4 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 42.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1 1500:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 160 граммов 338 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1900 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14")
1.41 терафлопс
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +4%
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 82.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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