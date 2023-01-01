Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7640S AMD Ryzen 7 7840S Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.17 и 1.28 кг) Причины выбрать Lenovo Yoga Slim 7 14" (AMD) Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 10327 баллов

На 20% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12384 vs 10327 баллов Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (70 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.28 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 325.87 x 223.43 x 13.9 мм Площадь 699 см2 728 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~83.7% Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм Цвета Серебристый, Серый Серый, Зеленый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2944 x 1840 (Non-Touch) 2944 x 1840 (Touch) Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 239 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2944 x 1840 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Площадь экрана Yoga Slim 7 14" (AMD) 14.5″ (16:10 ratio) = 94.5 in2 Galaxy Book 3 Pro (14") 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 7% more screen space Тесты экрана Контрастность 40900:1 100000:1 Цветовой охват sRGB 100% 125% Охват Adobe RGB 95.7% - Охват DCI-P3 99.7% 90% Время отклика 1 мс 1 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") 400 нит Yoga Slim 7 14" (AMD) 400 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма 187 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 760M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2800 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.06 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") 1.41 терафлопс Yoga Slim 7 14" (AMD) +188% 4.06 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ALC3306 Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W, 2x4W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость ~86.8 дБ - Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.3 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.