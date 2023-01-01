Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1080 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.17 и 1.7 кг)

Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.17 и 1.7 кг) Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 55% более четкий дисплей – 243 против 157 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (699 и 775 см2) Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio Видеокарта показывает в среднем на 257-350% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 257-350% больше FPS в играх Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 165 против 120 Гц На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16080 vs 10201 баллов

На 58% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16080 vs 10201 баллов Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (72 и 63 Вт*ч)

Комплектуется на 9 Вт*ч большей батареей (72 и 63 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.7 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 315 x 246 x 19 мм Площадь 699 см2 775 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~73.3% Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм Цвета Серебристый, Серий Белый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 165 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000000:1 - Цветовой охват sRGB - 100% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") +33% 400 нит Stealth 14 Studio 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 72 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства 160 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 15 Вт 90 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") 1.41 терафлопс Stealth 14 Studio +467% 8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 2.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.