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Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") против Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (16
VS
65 из 100
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
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Процессор
AMD Ryzen 7 7735U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") и Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (76 и 54 Вт*ч)
Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42)
  • Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.18 и 1.56 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 10621 баллов
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 283 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (16")
vs
Swift Edge 16 (SFE16-42)

Корпус

Вес 1.56 кг 1.18 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 12.5 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм
Площадь 890 см2 864 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~85.9%
Боковые рамки 5.4 мм 6 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 46.4 дБ 42.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED OLED
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 27467:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 97% 97.2%
Охват DCI-P3 99.7% 99.7%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 163 грамма 194 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.75 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 8
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (16")
1.41 терафлопс
Swift Edge 16 (SFE16-42) +161%
3.686 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC298 -
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 84.8 дБ 83.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v7
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 12.6 x 8.4 см
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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