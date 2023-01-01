Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P AMD Ryzen 7 7735U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (76 и 54 Вт*ч) Причины выбрать Acer Swift Edge 16 (SFE16-42) Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.18 и 1.56 кг)

Существенно легче – весит на 380 граммов меньше (1.18 и 1.56 кг) Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 10621 баллов

На 19% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12685 vs 10621 баллов Имеет на 33% более четкий дисплей – 283 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.18 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 12.5 мм 356.7 x 242.3 x 12.95 мм Площадь 890 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~85.9% Боковые рамки 5.4 мм 6 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серебристый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 46.4 дБ 42.7 дБ

Дисплей 2880 x 1800 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED OLED Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 27467:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 97% 97.2% Охват DCI-P3 99.7% 99.7% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (16") 400 нит Swift Edge 16 (SFE16-42) 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 54 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма 194 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon 680M TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 2000 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 2400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 3.686 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (16") 1.41 терафлопс Swift Edge 16 (SFE16-42) +161% 3.686 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 - Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.8 дБ 83.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v7 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 12.6 x 8.4 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.