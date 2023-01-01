Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 3200 x 2000 Батарея 76 Вт*ч - 53 Вт*ч 65 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 13420H Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13620H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10621 vs 6035 баллов

На 76% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10621 vs 6035 баллов Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (76 и 53 Вт*ч)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (76 и 53 Вт*ч) Имеет на 49% более четкий дисплей – 212 против 142 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift Go 16 (SFG16-71) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.65 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 12.5 мм 356 x 242.6 x 14.9 мм Площадь 890 см2 864 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~85.9% Боковые рамки 5.4 мм 5.7 мм Цвета Серебристый, Серий Серий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 46.4 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 142 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 27467:1 1700:1 Цветовой охват sRGB 100% 86% Охват Adobe RGB 97% - Охват DCI-P3 99.7% 72% Время отклика 1 мс 33 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (16") 400 нит Swift Go 16 (SFG16-71) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 53 Вт*ч 65 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 512 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (16") 1.41 терафлопс Swift Go 16 (SFG16-71) +1% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 - Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 84.8 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.