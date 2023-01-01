Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (76 и 70 Вт*ч) Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 210-287% больше FPS в играх Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11624 баллов

На 22% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14161 vs 11624 баллов Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 890 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (691 и 890 см ) На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Имеет на 20% более четкий дисплей – 254 против 212 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 1.6 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 12.5 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 890 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~84.6% Боковые рамки 5.4 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Серий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров 1 2

Дисплей 2880 x 1800 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы OLED Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000000:1 1000000:1 Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (16") 400 нит MacBook Pro 14 (2023) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1398 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 40 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 76 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (16") 1.41 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +382% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.0 4.2 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.