Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") против Dell Latitude 5540
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Комплектуется на 34 Вт*ч большей батареей (76 и 42 Вт*ч)
- На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10663 vs 6346 баллов
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 50% более четкий дисплей – 212 против 141 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5540
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.56 кг
|1.61 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 12.5 мм
|357.8 x 233.3 x 20.8 мм
|Площадь
|890 см2
|835 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~80.4%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6.2 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|800:1
|Время отклика
|1 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|11.4 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|60 / 65 / 100 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|1.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|6 (2P + 4E)
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|10 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1645
Geekbench 5 (многоядерный)
9311
6350
Cinebench R23 (одноядерный)
Latitude 5540 +8%
1685
Cinebench R23 (многоядерный)
10663
6346
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1065 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1320 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.703 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|32
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|16
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek Waves, MaxxAudio 12.0
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 6.7 см
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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