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Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") против Lenovo ThinkBook 16p Gen 4

65 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (16
VS
63 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") и Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.56 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
  • Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 10621 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (16")
vs
ThinkBook 16p Gen 4

Корпус

Вес 1.56 кг 2.2 кг
Размеры 355.4 x 250.4 x 12.5 мм 354.6 x 255 x 19.9 мм
Площадь 890 см2 904 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~82.1%
Боковые рамки 5.4 мм 5 мм
Цвета Серебристый, Серый Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 125° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 46.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 27467:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 97% -
Охват DCI-P3 99.7% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 163 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 12 (4P + 8E)
Потоков 16 16
L3-кэш 12 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 115 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 8.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 96 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (16")
1.41 терафлопс
ThinkBook 16p Gen 4 +524%
8.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ALC3306-CG
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.8 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 15.1 x 10.8 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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