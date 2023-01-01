Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2560 x 1600 3200 x 2000 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.56 и 2.2 кг)

Существенно легче – весит на 640 граммов меньше (1.56 и 2.2 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 10621 баллов

На 34% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 10621 баллов Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (80 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.56 кг 2.2 кг Размеры 355.4 x 250.4 x 12.5 мм 354.6 x 255 x 19.9 мм Площадь 890 см2 904 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.4% ~82.1% Боковые рамки 5.4 мм 5 мм Цвета Серебристый, Серый Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 125° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 46.4 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 27467:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 97% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (16") 400 нит ThinkBook 16p Gen 4 400 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Сзади Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP 15 Вт 115 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 8.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (16") 1.41 терафлопс ThinkBook 16p Gen 4 +524% 8.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ALC3306-CG Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 15.1 x 10.8 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.