Samsung Galaxy Book 3 Pro (16") против Razer Blade 17 (2022)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (16")
- Существенно легче – весит на 1190 граммов меньше (1.56 и 2.75 кг)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 67% более четкий дисплей – 212 против 127 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (890 и 1027 см2)
Причины выбрать Razer Blade 17 (2022)
- Видеокарта показывает в среднем на 483-659% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 360 против 120 Гц
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- На 44% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 16795 vs 11624 баллов
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (82 и 76 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.56 кг
|2.75 кг
|Размеры
|355.4 x 250.4 x 12.5 мм
|395 x 260 x 19.9 мм
|Площадь
|890 см2
|1027 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.4%
|~80.3%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|6 мм
|Цвета
|Серебристый, Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Да
|Количество куллеров
|1
|4
|Уровень шума
|-
|49.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|360 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
|Время отклика
|1 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|280 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|794 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|14 (6P + 8E)
|Потоков
|16
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +14%
1868
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 17 (2022) +37%
13011
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 17 (2022) +21%
1889
Cinebench R23 (многоядерный)
11624
Blade 17 (2022) +44%
16795
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|115-130 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x1024 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|-
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Макс. громкость
|-
|70 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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