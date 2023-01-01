Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i7 13650HX Intel Core i7 13700HX Intel Core i9 13900HX Intel Core i9 13980HX AMD Ryzen 7 7745HX AMD Ryzen 9 7845HX AMD Ryzen 9 7945HX Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 Существенно легче – весит на 2570 граммов меньше (1.66 и 4.23 кг)

Существенно легче – весит на 2570 граммов меньше (1.66 и 4.23 кг) Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 68% более четкий дисплей – 212 против 126 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 68% более четкий дисплей – 212 против 126 точек на дюйм (PPI) На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (896 и 1313 см2) Причины выбрать Dell Alienware m18 Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц

Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 10381 баллов

На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 10381 баллов Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента) Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)

Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 4.23 кг Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм Площадь 896 см2 1313 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~71.6% Боковые рамки 5.4 мм 11.3 мм Цвета Серебристый, Серый Черный, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет Да Количество куллеров 1 4 Уровень шума - 56.7 дБ

Дисплей 2880 x 1800 1920 x 1200 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 18 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 480 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 126 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No G-Sync Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 204000:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 10% Охват Adobe RGB 96.5% - Охват DCI-P3 99.9% 100% Время отклика 1 мс 3 мс Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro 360 +67% 500 нит Alienware m18 300 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 97 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 300 / 330 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 160 граммов 1478 / 1512 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 15 Вт 115 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 4 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 8.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 96 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 40 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro 360 1.41 терафлопс Alienware m18 +524% 8.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 4 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 88.1 дБ 83.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.8 мм Тачпад Размер - 13.1 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.