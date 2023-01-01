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Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 против Dell Alienware m18

64 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
VS
66 из 100
Dell Alienware m18
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
Dell Alienware m18
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 и Dell Alienware m18 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
  • Существенно легче – весит на 2570 граммов меньше (1.66 и 4.23 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 68% более четкий дисплей – 212 против 126 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (896 и 1313 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m18
  • Выше частота обновление экрана: 480 против 120 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 288-393% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 22866 vs 10381 баллов
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Комплектуется на 21 Вт*ч большей батареей (97 и 76 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro 360
vs
Alienware m18

Корпус

Вес 1.66 кг 4.23 кг
Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 410.3 x 319.9 x 24.1-26.7 мм
Площадь 896 см2 1313 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~71.6%
Боковые рамки 5.4 мм 11.3 мм
Цвета Серебристый, Серый Черный, Серый
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 1 4
Уровень шума - 56.7 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 18 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 480 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 126 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No G-Sync
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Да Нет
Тесты экрана
Контрастность 204000:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 10%
Охват Adobe RGB 96.5% -
Охват DCI-P3 99.9% 100%
Время отклика 1 мс 3 мс
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Pro 360 +67%
500 нит
Alienware m18
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 300 / 330 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 160 граммов 1478 / 1512 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 16 20
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 115 Вт
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 4 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 8.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 96 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 32
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro 360
1.41 терафлопс
Alienware m18 +524%
8.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 4
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 88.1 дБ 83.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.8 мм
Тачпад
Размер - 13.1 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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