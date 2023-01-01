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Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 против HP Pavilion x360 14 (2021)

64 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
VS
40 из 100
HP Pavilion x360 14 (2021)
Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
HP Pavilion x360 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 и HP Pavilion x360 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 238% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 3067 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (76 и 43 Вт*ч)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 89% более четкий дисплей – 212 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (716 и 896 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro 360
vs
Pavilion x360 14 (2021)

Корпус

Вес 1.66 кг 1.61 кг
Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 324 x 221 x 18.7 мм
Площадь 896 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~75.4%
Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Серый Серебристый, Золотистый, Синий
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы OLED TN LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 212 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 204000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 96.5% -
Охват DCI-P3 99.9% -
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость
Galaxy Book 3 Pro 360 +100%
500 нит
Pavilion x360 14 (2021)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 160 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 2
Потоков 16 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro 360 +68%
1.41 терафлопс
Pavilion x360 14 (2021)
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 88.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да -
Тачпад
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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