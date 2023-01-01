Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц На 238% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 3067 баллов

На 238% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 3067 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (76 и 43 Вт*ч)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (76 и 43 Вт*ч) Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 89% более четкий дисплей – 212 против 112 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 89% более четкий дисплей – 212 против 112 точек на дюйм (PPI) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (716 и 896 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.66 кг 1.61 кг Размеры 355.4 x 252.2 x 12.8 мм 324 x 221 x 18.7 мм Площадь 896 см2 716 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.8% ~75.4% Боковые рамки 5.4 мм 7.1 мм Цвета Серебристый, Серый Серебристый, Золотистый, Синий Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Bottom: Пластик

Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 1

Дисплей 2880 x 1800 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED TN LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 212 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 204000:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Охват Adobe RGB 96.5% - Охват DCI-P3 99.9% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro 360 +100% 500 нит Pavilion x360 14 (2021) 250 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 43 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 160 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro 360 +68% 1.41 терафлопс Pavilion x360 14 (2021) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет - Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 88.1 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Инфракрасный датчик Нет - Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да - Тачпад Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.