Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 против HP Pavilion x360 14 (2021)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- На 238% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10381 vs 3067 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (76 и 43 Вт*ч)
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
- Имеет на 89% более четкий дисплей – 212 против 112 точек на дюйм (PPI)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать HP Pavilion x360 14 (2021)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (716 и 896 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.66 кг
|1.61 кг
|Размеры
|355.4 x 252.2 x 12.8 мм
|324 x 221 x 18.7 мм
|Площадь
|896 см2
|716 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.8%
|~75.4%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.1 мм
|Цвета
|Серебристый, Серый
|Серебристый, Золотистый, Синий
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Да
|Да
|Угол открытия экрана
|360°
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|OLED
|TN LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|212 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2880 x 1800 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Глянцевый
|Датчик освещенности
|Да
|Да
|Контрастность
|204000:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|96.5%
|-
|Охват DCI-P3
|99.9%
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 Вт
|Длина кабеля
|-
|1 метр
|Вес зарядного устройства
|160 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1598
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Pro 360 +280%
9298
Cinebench R23 (одноядерный)
1626
Cinebench R23 (многоядерный)
Galaxy Book 3 Pro 360 +238%
10381
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|DDR4
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|12
Производительность GPU
1.41 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|-
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x5W, 2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|88.1 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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